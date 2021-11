Onderzoeker vindt geheime gang van 30 meter onder de Markt in Maaseik

Volgens de onderzoeker zijn de gangen nog gebouwd voor 1850 en konden ze gediend hebben voor de Bokkenrijders, als een vluchtweg of voor de bevoorrading tijdens een belegering. Maar heel zeker is dat niet. Daarom wil hij het stadsbestuur van Maaseik voorstellen om de gangen verder te onderzoeken. “Op deze manier kunnen we achterhalen hoe oud dit gangenstelsel is en wat de functie hiervan is geweest”, aldus Rocky Grispen. Intussen hoopt hij dat de gang wordt opgenomen in de stadswandeling en dat er eventueel met een nieuwe bestrating wordt duidelijk gemaakt waar de gang onder de grond ligt.