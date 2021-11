Ook koor voor mensen zonder stembanden is aanwezig op de World Choir Games in Gent en Antwerpen

De World Choir Games zijn dit weekend van start gegaan in Gent en Antwerpen, en ze duren een week. Het is de grootste internationale competitie met 331 koren. Dit jaar is er ook een stembandloos koor bij: OverStem Kanker. Inge Van der Massen uit Dendermonde heeft keelkanker gehad en is lid van het koor. "Aanwezig zijn op zo'n groot evenement was een fascinerende ervaring, een echt kippenvelmoment", zegt ze bij Radio 2 Oost-Vlaanderen.