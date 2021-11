Rebellen uit Tigray aan opmars bezig in Ethiopië, premier Abiy Ahmed roept burgers op zich te verzetten 

Ongeveer een jaar geleden zijn de gevechten begonnen in het noorden van land, daar voerde het leger van Ethiopië een bloedig offensief tegen de plaatselijke rebellen in de provincie Tigray. Sindsdien heerst er chaos en onrust in het land. Eind november riep de premier uit dat hij de oorlog had gewonnen, maar er bleven berichten van gevechten, chaos en onrust opduiken. In juni kondigde de premier een staakt-het-vuren af, maar tot op de dag van vandaag worden er nog steeds gevechten gemeld.