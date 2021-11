Premier van Noord-Macedonië treedt af na verkiezingsnederlaag

Zondag werd in het land in de Balkan de tweede ronde van de lokale verkiezingen gehouden. Daarin verloor de partij van Zaev zowel de hoofdstad Skopje als talloze andere grote steden. In 2017 mocht de SDSM nog zegevieren in meer dan de helft van de 80 gemeenten.

Vooral de nederlaag in de Noord-Macedonische hoofdstad Skopje weegt zwaar door. Met 60 procent van de stemmen geteld, ligt de oppositiekandidaat Danela Arsovska ruim voor op uittredend burgemeester Petre Sigelov, de kandidaat van Zaevs partij.

Volgens analisten zijn verdere politieke gevolgen niet uit te sluiten. De verkiezingsnederlaag zou namelijk ook de nipte meerderheid van Zaevs coalitie in het parlement aan het wankelen kunnen brengen. De SDSM beschikt, samen met een coalitiepartij die de Albanese minderheid vertegenwoordigt, slechts over 62 van de 120 parlementszetels.

Het is nu aan het Noord-Macedonische parlement om Zaevs ontslag te accepteren. De leider van oppositiepartij VMRO-DPMNE, die als winnaar bij de lokale verkiezingen uit de bus kwam, verklaarde dat "de regering van Zaev haar legitimiteit is verloren". Hristijan Mickoski riep dan ook op tot vervroegde parlementsverkiezingen.