Stad Aarschot helpt inwoners met aanvraag Covid Safe Ticket

Vanaf vandaag is het Covid Safe Ticket verplicht in horecazaken en fitnesscentra in ons land. Met dat ticket bewijs je dat je gevaccineerd bent tegen het coronavirus. Maar om dat te tonen, moet je het CST op je smartphone downloaden of op papier verkrijgen. En dat blijkt voor sommige inwoners van Aarschot niet evident te zijn. Daarom kunnen mensen tijdens de openingsuren van het stadhuis terecht bij onthaalmedewerkers. Zij zullen helpen om het Covid Safe Ticket op je smartphone te krijgen, in je mailbox of op papier.