Stadsbestuur verlaagt parkeerboetes in Tienen: "Shoppers niet wegjagen"

Het stadsbestuur kreeg vaak opmerkingen over de hoge parkeerboetes. "We kregen geregeld klachten van mensen die de stad kwamen bezoeken en dan 35 euro boete moest betalen. Dat is best een aardige som. Zeker in deze onzekere tijden is dat veel geld. Vandaar dat we ingrijpen."

De maatregel gaat vanaf vandaag 1 november in. Wie zijn blauwe schijf vergeet te leggen of niet tijdig een parkeerticket neemt, betaalt dan 25 euro boete in Tienen.