Telegram van de Sint: hij komt aan op 13 november

Vorig jaar kon Sinterklaas zijn aankomst in ons land niet vieren zoals de traditie het wil, met een blijde intrede in Antwerpen, bijgewoond door heel wat enthousiaste kinderen en hun mama's en papa's. Maar dit jaar, dit jaar is het anders. Dat heeft Sinterklaas in een telegram laten weten. Hij zal opnieuw voet aan wal zetten in ons land, en dat op zaterdag 13 november.

Om 13.45 uur wordt de stoomboot uit Spanje verwacht in Antwerpen. Traditiegetrouw meert de boot aan tegen het ponton aan het Steenplein. Daar zal Sinterklaas verwelkomd worden door Bart Peeters en door de Antwerpse burgemeester Bart De Wever.

Daarna begeeft de Sint zich met zijn gevolg in de richting van het Steen en vandaar in stoet via de Ernest Van Dijckkaai en de Suikerrui naar de Grote Markt, waar hij rond 14.45 uur zal arriveren. Voor het eerst in vier jaar zullen hij en Zwarte Piet daarna de kinderen, mama's en papa's opnieuw kunnen toespreken vanaf het bordes van het Schoon Verdiep van het stadhuis, dat gerenoveerd werd.

Daar is het wachten op zijn beroemde toespraak. Zijn er dit jaar ook geen stoute kinderen? We zullen het op 13 november te weten komen...