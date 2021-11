Tijdelijk tekort aan sneltesten bij apothekers: wanneer kan je je daar laten testen? En telt die ook voor  coronapas?

Enkel wie ouder is dan 6 jaar en maximaal vijf dagen symptomen vertoont die kenmerkend zijn voor COVID-19 (hoest, verlies van smaak of reuk, koorts, vermoeidheid, enz.) kan zich gratis laten testen in een apotheek. Wanneer je langer dan vijf dagen symptomen hebt, is een sneltest niet betrouwbaar en moet je een PCR-test ondergaan, in een testcentrum of bij de dokter.