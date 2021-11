Broers gered uit brand in Roeselare

De brand van de rijwoning in de Kattenstraat, in het centrum van Roeselare brak uit op de eerste verdieping. Vier broers waren alleen thuis. Drie ervan zijn meerderjarig, hun jongste broer is 12 jaar. Twee broers konden zelf ontsnappen. De broer van 12 en een andere broer moesten gered worden. De jongen van 12 zat op de trap, de andere broer was de verkeerde kant weggevlucht en werd aan de achterkant van het huis gevonden. Beiden waren bij bewustzijn en stellen het ondertussen goed.

De vier zijn voor een medische controle afgevoerd naar het ziekenhuis. De brandweer kon de brand zonder uitslaande vlammen snel blussen. Er was wel veel rook. Omdat de oorzaak van de brand niet meteen duidelijk is, werd een deskundige van het parket aangesteld om dat te onderzoeken. Het parket gaat er wel vanuit dat de brand per ongeluk ontstaan is.