Vandalen steken bestelwagen in brand in Sint-Niklaas

In Nieuwkerken, bij Sint-Niklaas, hebben vandalen de bestelwagen van een mobiele cocktailbar in brand gestoken. De bestelwagen stond geparkeerd in de Vlasbloemstraat aan brouwerij Verhofstede. Voor de zaakvoerders is het een raadsel wie er achter de brandstichting zit. Het parket heeft een branddeskundige aangesteld.