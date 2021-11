Vlaamse premie voor gezinnen die zonnepanelen installeren, blijft volgend jaar toch even hoog

Volgens het kabinet van Demir zit het nog steeds goed met de snelheid waarop er nieuwe zonnepanelen geïnstalleerd worden in Vlaanderen. “In het Vlaams Klimaatplan is voorop gesteld dat Vlaanderen in 2021 voor 300 megawatt (MW) aan zonnepanelen zou plaatsen”, klinkt het daar. “Uit voorlopige cijfers (die representatief zijn voor de helft van het jaar) blijkt dat er 170 MW geplaatst is, onder andere bij 20.000 gezinnen. Wij zitten dus nog op koers voor het realiseren van de voor 2021 vooropgestelde doelstelling. Maandelijks komen er gemiddeld ruim 3.500 installaties of 30 MW bij. Met een totaal vermogen van 4.170 MW komen we in de buurt van waar we eind 2022 zouden moeten staan.”