Vleermuis verkozen tot "vogel van het jaar" in Nieuw-Zeeland (en dat terwijl een vleermuis een zoogdier is)

De langstaartvleermuis is in Nieuw-Zeeland verkozen tot "Vogel van het jaar". Een verrassing is het niet want de vleermuis was dit jaar de favoriet tijdens de verkiezing, maar opvallend is het wel: de vleermuis is namelijk een zoogdier. De jaarlijkse verkiezing wil de aandacht vestigen op het feit dat heel wat vogelsoorten in Nieuw-Zeeland met uitsterven bedreigd worden.