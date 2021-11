Wereldwijd meer dan 5 miljoen mensen gestorven aan COVID-19

De helft van alle overlijdens werd geregistreerd in de Verenigde Staten, de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en Brazilië. In de VS zijn meer dan 740.000 mensen overleden, dat is het hoogste aantal wereldwijd.

Het totale aantal overlijdens, 5 miljoen, komt overeen met de bevolking van de Amerikaanse steden Los Angeles en San Francisco samen. Volgens het Vredesonderzoeksinsituut in Noorwegen komt dat aantal in de buurt van het aantal mensen dat gestorven is in gewapende conflicten tussen landen sinds 1950. Wereldwijd is COVID-19 nu de op twee na meest voorkomende doodsoorzaak, na hartaandoeningen en beroertes.

Het getal is zo goed als zeker een onderschatting omdat niet in elk land mensen goed getest en medisch opgevolgd kunnen worden, vooral in armere delen van de wereld.