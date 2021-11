Wereld Meteorologische Organisatie: "Voorbije 7 jaar warmste ooit gemeten, extreme weerfenomenen zijn nieuwe normaal"

De opwarming met één graad heeft dus al duidelijke gevolgen. Enkel in 2021 zagen we extreme hittegolven in Noord-Amerika en Zuid-Europa, verwoestende branden in Canada en Siberië, een spectaculaire koudegolf in het centrum van de Verenigde Staten, extreme regenval in China en West-Europa - waaronder in ons land - en een droogte die leidde tot hongersnood in Madagaskar.