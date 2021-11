Woordvoerster president Biden test positief op coronavirus

Psaki maakt geen deel uit van de entourage van de Amerikaanse president Joe Biden die naar de G20-top in Rome en de COP26 in Glasgow afzakte. Ze zei daarvoor last minute af en verwees toen naar een "familiale noodsituatie". Nu blijkt dat er iemand van haar gezin positief had getest op het coronavirus, waarna ook Psaki zich liet testen. Na meerdere negatieve testen bleek een test op zondag uiteindelijk positief.

Psaki voegde er nog aan toe dat ze Biden voor het laatst heeft gezien op dinsdag en daarbij de nodige voorzorgsmaatregelen aan de dag legde, met het houden van afstand en het dragen van een mondkapje. Aangezien ze volledig gevaccineerd is vertoont Psaki enkel milde symptomen en kan ze van thuis uit werken. Ze gaat nu tien dagen in quarantaine, waarna ze, na het afleggen van een negatieve test, opnieuw haar rol in het Witte Huis wil opnemen.