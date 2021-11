10.000 bezoekers op derde dag openluchtspektakel Vurige Vijvers in Genk

Door het slechte weer van zondag boekten veel mensen hun ticket om naar gisteren, waardoor er 10.000 mensen Vurige Vijvers bezochten. De stad besliste daarom om het park wat langer open te houden. "We willen voor een maximale beleving gaan, maar we willen het ook veilig houden", aldus burgemeester Wim Dries (CD&V). "De wachttijden van 30 tot 40 minuten aan de inkom zorgden er voor dat er voldoende spreiding was in het park. Ter compensatie hebben we het park wat langer open gehouden en bleven verschillende acts wat langer."