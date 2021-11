10 jaar VriendENtaal in Leopoldsburg: tentoonstelling met foto's en weetjes over anderstaligen uit de gemeente

"Ik voel me helemaal geen fotomodel", lacht Fatima. "Maar ik vind het wel belangrijk dat het initiatief onder de aandacht komt." Het intiatief, VriendENtaal, bestaat 10 jaar en heeft in die tijd 300 anderstaligen aan de praattafel gehad. Het tienjarig bestaan gaat niet onopgemerkt voorbij door foto's van verschillende deelnemers in de etalages te plaatsen. De foto's worden vergezeld door een QR-code, waarmee iedereen meer te weten komt over de persoon achter de foto.