100-jarige pater voor de rechter voor aanranding van minderjarige jongen: "Man valt ook zijn verplegers lastig"

“We hebben dit jaar nog een aangifte gekregen van nieuwe feiten”, verduidelijkt het parket-generaal. "De beklaagde zou een oneerbaar voorstel hebben gedaan terwijl hij gewassen werd door een jonge mannelijke verpleger. Hij geeft ook de hele tijd schunnige opmerkingen aan de mannelijke verzorgers van het Wit-Gele Kruis. Het dossier werd uiteindelijk geseponeerd, maar het is duidelijk dat zijn leeftijd geen excuus is voor een effectieve celstraf. Of dat haalbaar is, dat is een andere vraag", klinkt het. Het parket-generaal wil het signaal geven dat de feiten niet door de beugel kunnen en ervoor zorgen dat het slachtoffer ook erkenning krijgt. "De man werd in 1998 al veroordeeld voor gelijkaardige feiten met minderjarigen. Hij kreeg toen een straf met uitstel, maar zijn seksuele stoornis is nog steeds aanwezig. In zijn ogen bracht hij ook geen schade toe aan zijn slachtoffers.”