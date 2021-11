11.11.11 deelt zelf geld uit in Gent

"Het is fijner om mensen iets concreets mee te geven, in plaats van een gewone flyer", zegt woordvoerder van 11.11.11 Kenny Van Minsel. "Mensen kijken in het begin wat raar op, maar zo kan je wel op een originele manier het gesprek starten. En daarvoor doen we het toch: het gesprek over onrecht aangaan."

De vrijwilligers trokken de Gentse binnenstad in om in de omgeving van de Graslei en de Korenmarkt actie te voeren. Dat Gent een solidaire stad is, bleek ook vandaag aan de Graslei. Daar overhandigde schepen van Internationale Solidariteit Tine Heyse (Groen) een cheque van 75.000 euro aan 11.11.11-directeur Els Hertogen. "Daarmee verdubbelt ze opnieuw het bedrag dat Gentenaren vorig jaar aan 11.11.11 schonken", vertelt Hertogen erg opgetogen. "We blijven mensen oproepen om mee te investeren in een betere wereld. Door die zaadjes te planten, zet je al een eerste stap."