2021 topjaar voor binnenvaart: nu al meer dan 675.000 ton goederen over Albertkanaal

De Vlaamse Waterweg zet volop in op initiatieven om bedrijven te ondersteunen om zo tot een optimaal vervoersplan te komen. Soms is dat over de weg, maar vaak is een keuze over water logischer. "We willen in de toekomst nog meer financiële, maar ook logistieke hulp aanbieden om de keuze voor bedrijven te vereenvoudigen", verzekert Brepoels.