45-jarige taxichauffeur uit Oostende aangevallen en geslagen door klant

Zondagmiddag heeft een klant een 45-jarige taxichauffeur aangevallen. De klant, een Oostendenaar van 27, vroeg om naar de zeedijk in Mariakerke te rijden. "Daar aangekomen, vroeg ik hem om 14 euro te betalen. Hij gaf me eerst een briefje van 10 euro en ik dacht dat hij kleingeld in zijn zakken aan het zoeken was. Maar toen sloeg hij plots uit het niets naar me. Hij nam me vast bij mijn hoofd en bleef met zijn vuist slaan. Hij wilde al het geld hebben dat ik op zak had", getuigt de taxichauffeur.