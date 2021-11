Dronken koppel steelt 2 politiejassen uit politiecommissariaat in Brugge

Op 17 januari ging een 28-jarige man uit Sint-Pieters-Woluwe samen met zijn 24-jarige Sloveense vriendin uit Sint-Jans-Molenbeek op daguitstap naar Brugge. Het koppel had samen al wat gedronken toen ze het politiecommissariaat in de Kartuizerinnenstraat wilden binnendringen. Ze klommen daarvoor op de stelling en konden via een openstaand raam het gebouw binnendringen. De diefstal was duidelijk te zien op de camerabeelden. "De man heeft op de stellingen gewacht tot de inspecteur binnen, het commissariaat verliet en klom dan door het raam. Hij nam 2 politiejassen mee en vluchtte weg", zegt procureur Mike Vanneste.

Na de diefstal liep het dronken koppel de politiejassen te showen op de parking van een hotel. Ze vertelden de receptioniste dat ze van de politie van Brussel waren. De receptioniste vertrouwde het zaakje niet en belde zelf de politie, die het koppel dan konden oppakken. De man beweert dat hij niet doorhad dat hij in een politiekantoor was binnengebroken. Maar zijn vriendin wist het wel en gaf als excuus dat ze de jassen later wel hadden teruggebracht. "Dit is geen simpele misstap. Die politiejassen zouden misbruikt kunnen worden door zware criminelen", vertelt procureur Vanneste.

De man krijgt dus 9 maanden celstraf. Zijn vriendin kwam niet opdagen voor het proces en kreeg alsnog 6 maanden celstraf met uitstel.