BEKIJK - Op stap met covidpatrouille in Brussel: uitbaters en klanten kunnen voortaan beboet worden

In Brussel is de politie deze week gestart met het uitdelen van boetes wanneer organisatoren of horeca-uitbaters de coronapas van hun klanten niet controleren. Sinds midden oktober moet dat in cafés en restaurants, maar ook in fitnesscentra en bioscopen bijvoorbeeld. Onze redactie kon vorige week zelf vaststellen dat die controle niet altijd gebeurt. Nu kunnen overtreders beboet worden, zowel uitbaters als klanten. Onze reporter Helen Goedgebeur ging op stap met een patrouille in de hoofdstad. Bekijk hierboven haar verslag.