Brandweerzone Rivierenland wil derde prik voor brandweerlui: “Grote meerderheid zit thuis in quarantaine”

Door het hoge besmettingsaantal in de brandweerkazernes vraagt de brandweerzone een derde boosterprik voor de medewerkers. Dat vertelt Jan Anné van brandweerzone Rivierenland. "De vaccinatiegraad in onze brandweerzone ligt sowieso al zeer hoog, maar we werken dat ook gevaccineerde medewerkers ziek worden."

"Wij zijn nu dus vragende partij voor een herhalingsvaccin voor onze medewerkers. In het bijzonder voor onze ambulanciers omdat zij eerstelijnszorgverleners zijn, die in nabij contact komen met mensen die mogelijks besmet zijn met corona”, aldus Anné. Om het grote tekort aan brandweerlui in Berlaar en Nijlen op te vangen, springen andere brandweerzones bij waar nodig.