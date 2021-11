Cafébaas uit Roeselare kan coronapas niet scannen: "Ik heb geen smartphone en zal er ook geen kopen"

De cafébaas uit Roeselare beseft dat hij zijn probleem makkelijk kan oplossen door een smartphone te kopen, maar dat wil hij niet: "Ik weiger er één te kopen, uit principe." Hij beseft ook dat hij daarmee een boete riskeert: " Het kabinet van minister-president Jan Jambon heeft laten weten dat ik een boete riskeer als ik de pasjes van de klanten niet scan." Deforche stelt voor om een overgangsperiode in te lassen, om horeca-uitbaters niet meteen op de vingers te tikken: "Misschien komt er in die tijd nog een oplossing uit de bus?"



Deforche is in Roeselare ook gemeenteraadslid voor Vlaams Belang. Die partij is tegen het gebruik van de coronapas. Maar dat maakt volgens Deforche niets uit: "Dit is een persoonlijke actie. En of ik nu voor of tegen die pas ben, het gaat erom dat de overheid geen alternatief aanreikt om die pasjes te scannen."