China vraagt bevolking om voedsel te hamsteren

Het Chinese ministerie voor Handel roept in een mededeling op haar website gezinnen op om dagelijkse voedselvoorraden aan te leggen. Lokale overheden krijgen de raad om de landbouwproductie en de aanvoerstromen van voedsel te vergemakkelijken. De voorbije weken zijn de prijzen van vlees en groenten spectaculair gestegen. Voor komkommer, spinazie en broccoli moesten de Chinezen meer dan dubbel zoveel betalen als in begin oktober. Een van de oorzaken is het noodweer van begin oktober in Shandong. Dat heeft de oogsten in de grootste groentenregio van het land helemaal doen mislukken.