Circus Barones organiseert voorstelling met en zonder Covid Safe Ticket: “Zo kan iedereen van het circus genieten”

Volgens Richard heeft het circus een goede reden om voorstellingen zonder Covid Safe Ticket te organiseren. “Mensen hadden online al een ticket gekocht en toen kwam de melding dat je vanaf 1 november een Covid Safe Ticket nodig hebt. Daarom organiseren we zaterdag een voorstelling voor maximum 200 mensen, dan is het zonder coronapas, maar mét mondmasker.” Zo kunnen mensen die al een kaartje kochten maar geen coronapas hebben toch nog naar het circus komen. Het is ook een test voor het circus zegt Richard: “We willen kijken hoe we dat in andere steden en gemeenten kunnen doen, maar voorlopig hebben we nog geen problemen gehad.