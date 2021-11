Conflict in Ethiopië escaleert: regering kondigt de noodtoestand af

Het conflict in Ethiopië barstte een jaar geleden los. In de maanden daarvoor waren de spanningen tussen de regering van premier Abiy Ahmed en het TPLF hoog opgelopen. Ahmed had de regionale autoriteiten van de provincie Tigray ervan beschuldigd zijn gezag te ondermijnen, terwijl Tigray de weigering van Addis Abeba niet begreep om de uitslag van de lokale verkiezingen van september 2020 te erkennen.

De Ethiopische regering ontketende een bloedig offensief in Tigray, in een poging om de macht van de rebellen te breken. De burgerbevolking blijkt het grootste slachtoffer te worden van het oorlogsgeweld, waarbij de strijdende partijen de mensenrechten schenden en wreedheden begaan. Dat heeft onder meer geleid tot hongersnood.

Het conflict tussen de premier Abiy Ahmed en het TPLF is terug te voeren tot een machtsstrijd. Tot 2019 maakte het TPLF deel uit van de Ethiopische regering, maar ze stapte eruit omdat ze niet in de nieuwe Welvaartspartij van premier Ahmed wilde opgaan.

In 1991 was het TPLF de machtigste groep binnen het Ethiopisch Volksrevolutionair Democratisch Volksfront (EPDRF), dat onder leiding van Meles Zenawi het regime van dictator Mengistu Haile Mariam van de macht verdreef. Zenawi werd daarop premier en onder zijn bewind had het TPLF veel machtsposities in handen. Die macht is geleidelijk beginnen te slinken na de dood van Zenawi, in 2012.