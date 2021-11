Coördinator Nationaal Park Hoge Kempen over ontbossing: “Je kapt niet meer zomaar bossen in Limburg”

De discussie over bos gaat ook over ruimte, want die is schaars in Vlaanderen. Terwijl werkgeversorganisaties tandenknarsend plannen voor nieuwe industrieterreinen moeten opbergen en vrezen dat Limburg een soort Bokrijk van Vlaanderen wordt, ziet Johan Van Den Bosch ook een economisch verhaal in het bosbehoud. “Limburg scoort als toeristische bestemming. Dat levert heel veel jobs en activiteiten op. De provincie kan zich profileren als een groene long en park van Vlaanderen.”

Nog volgens Johan Van Den Bosch is er ook een principiële reden om ook bij ons aan goed bosbeheer te doen en voldoende bos bij te creëren. “Je kan als welvarend land in het westen niet zeggen dat de inspanningen hier niet moeten gebeuren. We hebben ook een voorbeeldfunctie. Het klopt dat ontbossing vooral in Brazilië en Congo een zeer groot probleem is, maar als we zelf onze bossen niet beschermen hebben we ook geen recht van spreken. Dat geldt trouwens voor het klimaatbeleid in het algemeen.”