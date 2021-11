Corona-uitbraak in WZC Klaverveld in Zedelgem: 2 weken lang geen bezoek

In woonzorgcentrum Klaverveld in Zedelgem mogen er geen bezoekers langsgaan tot 14 november. Er is daar een grote uitbraak van het coronavirus. In totaal testten 28 bewoners en 7 medewerkers positief. De bewoners kregen allemaal een derde prik van het coronavaccin. Maar volgens de directeur van het WZC, Kurt Ryheul, zijn er toch een aantal mensen ziek: "Er zijn bewoners die de besmetting zonder symptomen doormaken. Maar er zijn er ook verschillende waarvan je duidelijk ziet dat ze symptomen hebben en wat ziek zijn, ondanks de derde prik."

Daarom gaat het woonzorgcentrum opnieuw maatregelen invoeren, zoals tijdens de eerste golf van het coronavirus. De bewoners kunnen de komende 2 weken wel weer videobellen met hun familieleden.