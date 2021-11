Eerste grote belofte op Klimaatconferentie: ontbossing moet stoppen tegen 2030

Dat ook de boslanden Canada, de Verenigde Staten, Brazilië, Indonesië, Rusland en Congo de deal ondertekenen, is inderdaad cruciaal. Vooral het feit dat Brazilië mee wil is een opsteker, want onder president Bolsonaro bereikte de boskap van het Amazonewoud de laatste jaren een hoogtepunt. Indonesië is dan weer de grootste exporteur ter wereld van palmolie, en ook de productie daarvan leidt tot massale boskap. "Dit is een keerpunt in het beleid van deze landen", zegt professor Muys. "Ze hebben lang gedaan alsof alleen zij mochten beslissen over de toekomst van hun bossen. Maar hier maken ze een statement: ze verklaren zelf dat er een probleem is en dat we moeten streven naar een ontbossingsstop."