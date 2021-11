"Tegen 2027 alle nieuwe auto’s elektrisch", maar zullen we die wel allemaal kunnen opladen?

Als steeds meer mensen de komende jaren hun elektrische auto’s beginnen op te laden, wat veel stroom zal vragen, dreigen dan geen blackouts? Voor die vraag klopte VRT NWS aan bij netwerkbeheerder Fluvius. Daar verzekert woordvoerder Björn Verdoodt dat de angst om in het donker te zitten, als we massaal met elektrische auto’s gaan rijden, niet terecht is. Fluvius heeft daar al plannen voor.

“Ons huidige investeringsprogramma gaat al uit van 1 miljoen elektrische wagens op de Vlaamse wegen tegen het jaar 2030. Dat is al heel veel, maar dat is absoluut haalbaar als we dat in combinatie met de digitale meters ook slim aanpakken en de auto’s slim laten opladen. Dat wil zeggen: als we op de juiste momenten opladen, zal er geen enkel probleem zijn.”