Facebook voert gezichtsherkenning op foto's en video's af, "bezorgd om privacy"

Meta wil nu naar eigen zeggen "de juiste balans vinden" tussen de voordelen van de technologie, en de zorgen errond. "Gezichtsherkenning kan een krachtig middel zijn, wanneer mensen hun identiteit moeten bevestigen of om fraude tegen te gaan. (...) Maar er moet een open maatschappelijk debat plaatsvinden over de langetermijnrol van gezichtsherkenning in de samenleving, gevoerd door zij die er de meeste gevolgen van ondervinden", zegt het bedrijf in een blogpost.