"Fortnite" slachtoffer van Chinese greep op gaming? Razendpopulaire spel binnenkort niet meer te spelen in China

Op 1 september nam de Chinese overheid drastische maatregelen om grote, snel groeiende technologiebedrijven te reguleren. De videospelletjesindustrie, die in China financieel enorm belangrijk is, maar vaak bekritiseerd wordt voor het verslavende effect op jongeren, is daarbij niet gespaard gebleven.

De autoriteiten legden een drastische beperking van drie uur videospelletjes per week op aan jongeren onder de 18 jaar. Enkel op vrijdag, zaterdag en zondag en op feestdagen tussen 20.00 en 21.00 uur mogen zij nog online gamen.