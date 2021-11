Gelekte sms van Franse president aan Australische premier zet relaties  nog meer onder druk na "duikbootrel"

De Fransen wisten naar eigen zeggen wel dat Australië nog vragen had over enkele technische aspecten en over de timing van het project, "zoals het geval is in elk gelijkaardig groot contract". Maar grote problemen waren er volgens Parijs niet.

"Eind augustus zeiden ze ons dat alles goed verliep. De dag na de sms van de president ontving Naval Group (de Franse groep die de duikboten zou maken, red.) nog een brief waarin men zegt dat alles goed verloopt. En twee dagen erna krijgen we een brief van Morrison waarin hij het hele contract opblaast, drie uur voor de persconferentie waarop AUKUS wordt aangekondigd."

De AUKUS-deal ontketende in september een diplomatieke rel tussen de Europese Unie - die naar eigen zeggen niet op de hoogte was van de gesprekken - en de VS, het Verenigd Koninkrijk en Australië. Vooral Frankrijk voert de forcing, net omdat het een miljardencontract in rook zag opgaan. Het land riep zelfs enkele dagen zijn ambassadeurs terug uit de VS en Australië.