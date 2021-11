Hulplijn UNIZO blijft bestaan: "Ondernemers kunnen ons bereiken voor zakelijke én mentale problemen"

De hulplijn van UNIZO waar ondernemers met mentale vragen terecht kunnen, wordt een permanente dienst. Een ondernemer met economische, juridische of mentale problemen, kan 24/7 terecht op de ondernemerslijn. Per vakgebied krijg je een expert ter zake aan de lijn, die je de juiste hulp kan aanbieden of je kan doorverwijzen.

Sinds de coronacrisis kon je ook terecht voor mentale problemen en nu gaan ze nog een stap verder. Jos Vermeiren van UNIZO Oost-Vlaanderen is enorm blij met die uitbreiding. "Op onze vraag is er een nieuw initiatief gekomen vanuit de federale regering om 8 uur gratis advies met psychologische bijstand te geven, waar wij naartoe kunnen doorverwijzen. Dat is fantastisch, maar ook nodig."