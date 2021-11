India wil (pas) klimaatneutraal worden in 2070: toch een beetje goed nieuws? 

Jos Delbeke, voormalig directeur-generaal Klimaat bij de Europese Commissie, noemde de Indiase aankondiging een lichtpuntje. "Als het gaat over de ruimere klimaatdoelstellingen dan is 2070 ver weg. Elementen die me hoop geven is de nadruk op nieuwe technologieën. India is nu al wereldleider op vlak van zonne-energie, ook China trouwens. Waar ik een beetje op mijn honger blijf, is op vlak van oude installaties. Wat gaat er met steenkool gebeuren? Steenkool is het grote probleem en is lokaal sterk verankerd: het schept enorm veel werkgelegenheid. "