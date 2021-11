Bertem laat levensgrote foto afdrukken om ingestorte kerkhofmuur te verbergen

In januari 2019 stortte de zijgevel van een boerderij naast het kerkhof in. Die muur is tegelijkertijd ook de buitenmuur van het kerkhof waardoor er puin op enkele graven terechtkwam. De boerderij in kwestie heeft verschillende eigenaars die het onderling niet eens raken over wie de kosten moeten betalen. Intussen kwam het al tot een procedure voor de rechtbank, maar de discussie over wie de kosten van de heropbouw moet betalen, blijft sindsdien aanslepen. "De rechter heeft beslist dat de muur heropgebouwd moet worden, maar de tegenpartij heeft beslist om in beroep te gaan. Vandaar dat er intussen nog steeds niets gebeurd is", zegt burgemeester Joël Vander Elst (Gemeentebelangen-Open VLD).