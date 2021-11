Jessa Ziekenhuis stelt opnieuw operaties uit wegens corona

Als er minder bedden op de intensieve afdeling beschikbaar zijn voor reguliere patiënten, die na een ingreep daar verzorgd moeten worden, kunnen er ook minder operaties uitgevoerd worden. Medisch directeur Jos Vandekerkhof: “Waar we in de 2de en derde golf elke dag maar 5 operaties met een verblijf op intensieve zorg konden uitvoeren, moeten we dit vanaf volgende week terugbrengen tot 3.”