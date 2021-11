Jonge boeren voeren actie op 63 locaties in Vlaanderen: "Wat als de boer niet meer voortploegt?"

Op onder andere het Steenplein in Antwerpen, het Stationsplein in Brugge en de Grote Markt van Lokeren verzamelden deze ochtend verschillende jonge boeren met hun landbouwploegen. Die landbouwploegen waren zogezegd "gratis mee te nemen". De bijeenkomsten zijn een actie van de Groene Kring, de grootste organisatie voor jonge land- en tuinbouwers. "Want wat gebeurt er als de jonge boer niet meer voortploegt?", vragen de jonge boeren zich af.

De jonge boeren voeren actie, omdat ze willen dat de politici en de maatschappij eindelijk naar hen luisteren. Zeker nu landbouwgrond schaars wordt, de vergunningen stil staan, maar ook de prijzen in de landbouwsector onder druk komen te staan. "9 maanden lang zijn er geen wijzigingen aan vergunningen gebeurd of nieuwe vergunningen toegekend", vertelt Nicolas Dehamers, nationaal bestuurder van Groene Kring. "Er zijn ook heel veel problemen in bijvoorbeeld de varkenshouderij. Veel van onze collega's steken voor een varken vaak 30 of zelfs 40 euro toe en dat kan gewoon niet verder zo!"