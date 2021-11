Jongeren willen in eigen streek blijven wonen, maar kunnen dat niet alleen betalen: "Geef hen voorrang als je je huis verkoopt"

De meeste jongeren uit de steekproef geven aan dat ze zonder financiële hulp - van bijvoorbeeld hun ouders - niet in staat zijn om een woning in hun eigen gemeente te kunnen kopen. Banken vragen steeds vaker een groter startkapitaal en ook de notariskosten blijven een hap uit het budget. Wat Grimbergen betreft, ziet Laeremans voor een deel heil in verkavelingen die de komende tijd vrij zullen komen.

"We hebben in onze gemeente veel verkavelingen uit de jaren 60 en 70 waarvan de bewoners nu wegtrekken naar appartementen of assistentiewoningen. De komende jaren zullen die huizen steeds meer vrij komen en we willen de mensen oproepen om zeker voorrang te geven aan mensen met een band met de streek als ze het huis willen verkopen of verhuren. In plaats van enkel maar te kijken naar de hoogste prijs en daardoor mensen van overal aan te trekken", klinkt het.