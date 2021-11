Van renovatieplicht tot snelle omschakeling naar elektrisch rijden: komt Vlaamse regering vandaag met klimaatplan?

Vraag is of dat haalbaar is. Denk maar aan het aantal laadpalen dat dan fors omhoog moet in ons land. En wat met piekverbruik als iedereen zijn elektrische auto op hetzelfde moment zal opladen? Het idee op zich wordt niet afgeschoten binnen de regering, maar mogelijk zal er wel nog wat geschoven worden met de datum naar later.

Dat het wagenpark groener moet, staat sowieso buiten kijf. Ook dat van de overheid. Daarom wordt ook gekeken naar de Vlaamse openbaarvervoersmaatschappij De Lijn om meer in te zetten op elektrische bussen.

Vorige week was er plots ook opnieuw sprake van een slimme kilometerheffing. Zo'n heffing zou betekenen dat je betaalt per kilometer die je met de wagen rijdt. Het tarief is dan afhankelijk van waar, wanneer en hoe ver je rijdt. Dat zou mensen er meer toe aanzetten om na te denken over hun autogebruik. In ruil zou de verkeersbelasting verdwijnen. Maar onder meer N-VA-voorzitter Bart De Wever heeft dat idee intussen al geparkeerd. Komt het er alsnog in een afgeslankte andere versie?