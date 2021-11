Klimaatblog - Is ontbossingsbelofte realistisch? Klimaatexpert Jos Delbeke: "Al veel van die aankondigingen gehad"

Jos Delbeke, voormalig directeur-generaal voor het Klimaat bij de Europese Commissie, reageert in "De ochtend" (Radio 1) op het akkoord over de stopzetting van de ontbossing tegen 2030. Is die doelstelling realistisch?



"Belangrijk is de opvolging van de doelstellingen. We hebben al veel van die aankondigingen gehad. De technologie staat nu wel beter, we kunnen vanuit de ruimte zien wat er gebeurt in die bossen. Het probleem van de naleving van dergelijke akkoorden zijn illegale activiteiten, die moeten we onder controle krijgen wereldwijd."

Een van de landen die akkoord is gegaan, is Brazilië. "Met Brazilië weten we dat er een beleid is met een president (Bolsonaro, red.) die niet veel geloofwaardigheid verwekt. Als we kijken naar Congo houden we ook ons hart vast. Daar is het goede bestuur soms het probleem. De nadruk ligt op opvolging door bijvoorbeeld observatie vanuit de ruimte", legt Delbeke uit.