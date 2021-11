BEKIJK - Alexander De Croo tijdens klimaattop Glasgow: "Europa neemt verantwoordelijkheid, maar kan het niet alleen"

"We zullen onze investeringen in windenergie verdrievoudigen tegen 2030", verduidelijkt de premier zijn ambities. "Daarmee zullen we elk huishouden in mijn land van electriciteit kunnen voorzien."

De Croo verwijst ook naar de plannen van de federale regering om een energie-eiland met zonnepanelen in de Noordzee te bouwen en naar de bouw van een waterstofhub, waarmee België in de toekomst een belangrijk internationaal knooppunt wil worden in de productie van schone waterstof.



België zal ook op internationaal vlak financieel zijn duit in het zakje doen, belooft De Croo. "Om de weerbaarheid van de meest kwetsbare landen te versterken, verhogen we onze internationale klimaatfinanciering met zestig procent. Daarnaast zullen we 200 miljoen euro bijdragen aan de strijd tegen ontbossing."