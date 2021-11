Lize Spit: "Sinds deze week beginnen schrijven aan derde roman"

"Ik heb er heel lang over gedaan om er een roman van te maken", zegt ze. Het verhaal stond heel erg dicht bij haar, omdat ze zelf 12 jaar samen is geweest met iemand die de diagnose manisch-depressief kreeg. "Je persoonlijke verhaal is geen roman", zegt ze. "Ik heb het moeten omzetten naar een fictief werk. Er lag een hele grote druk op dit verhaal, omdat in die vijf jaar tijd ook mijn leven heel erg veranderd is. Op den duur was dit het enige dat ik nog meenam uit het verleden naar het heden."

De verwachtingen bij de buitenwereld lagen ook erg hoog, omdat haar debuut "Het smelt" meteen een bestseller werd. Kon ze dit nog evenaren? "Sommige mensen hadden me aangeraden om een klein boekje te schrijven om de klap op te vangen, maar ik heb alles ingezet wat ik had en ik vind dit nog steeds het beste wat ik heb kunnen doen."