Manchester City-supporter uit Ninove krijgt morgen eerbetoon in Manchester: "Ze vragen regelmatig naar zijn toestand"

De zoon van het slachtoffer, die ook de voorzitter is van de Manchester City supportersclub Blue Moon Belgium, is ontroerd door de steunbetuigingen. "We hadden nooit durven dromen dat Manchester City zo met ons zou meeleven. Dat doet ongelooflijk veel deugd. Maar ook de steun vanuit Club Brugge maakte veel goed. Het bestuur heeft ons ook onmiddellijk opgezocht en z'n steun betuigd, dus dat doet ook echt deugd. Het is ons niet om de media-aandacht te doen, maar om het herstel van mijn vader."