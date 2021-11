Nederland voert mondmaskerplicht in winkels en openbare binnenruimtes in en breidt gebruik coronapas uit

"Er worden te veel mensen ziek in een te korte tijd, en ook te ernstig", duidt minister van Volksgezondheid Hugo De Jonge. "Het overgrote deel van de patiënten in de ziekenhuizen is niet gevaccineerd. De ongemakkelijke waarheid dat het gros van deze patiënten er niet had hoeven te liggen als ze waren gevaccineerd."

"We zijn het aan elkaar verplicht om de zorg voor iedereen toegankelijk te houden", zegt De Jonge nog. Hij stelt een aantal maatregelen in het vooruitzicht als het tij niet keert en bereidt daarom een wetswijziging voor:

om de coronapas op de werkvloer mogelijk te maken (geen verplichting, maar de mogelijkheid creëren),

mogelijk te maken (geen verplichting, maar de mogelijkheid creëren), om de coronapas ook in niet-essentiële winkels, dierentuinen en pretparken in te voeren.

De minister van Volksgezondheid maakt ook de zogenoemde boosterprik (extra prik van het coronavaccin) mogelijk: vanaf begin december voor 80-plussers en zorgmedewerkers, daarna voor wie tussen 60 en 80 is. Wie jonger dan 60 is, zal ook een extra prik kunnen krijgen als de rest aan de beurt is geweest.