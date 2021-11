Nieuwe wagens vanaf 2027 verplicht elektrisch in Vlaanderen? Voorstel ligt op regeringstafel

Er komt sowieso een uitfasering van auto's op fossiele brandstoffen. De details liggen nog niet vast, maar het voorstel dat op tafel ligt, is best fors: vanaf 2027 zou het niet meer mogelijk zijn om een nieuwe wagen in te schrijven die een dieselmotor, benzinemotor of hybride motor heeft. Dat is een pak sneller dan de deadline die Europa vooropstelt, 2035, en sneller dan bijna alle landen. Enkel Noorwegen zou ons twee jaar voor zijn.