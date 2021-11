Salah Abdeslam ondervraagd op proces: "Ik was opgevoed met westerse waarden, ik leefde zoals ik het hier had geleerd"

Abdeslam bevestigde ook dat hij verschillende reizen maakte: naar Egypte, Marokko, Turkije en China. Met wie dat was, of wie dat betaalde, wilde hij niet zeggen: "Maar het was louter ontspanning voor mij. Ik ging niet naar religieuze scholen in Egypte. In Marokko werd ik wel veroordeeld voor 4 maanden voor geweld. We werden aangevallen en ik wilde me verdedigen. Ik ben ten onrechte veroordeeld. Het gerecht in Marokko is niet zoals hier..." Toen een van de rechters vroeg of het klopte dat hij in 2016 naar Oekraïne was gereisd (dus na de aanslagen in Parijs, toen hij de meest gezochte man van Europa was, red.) kon er opnieuw een lachje af: "Als ik toen naar Oekraïne was gereisd, was ik niet teruggekeerd."