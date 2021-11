13-jarige bestuurder crasht twee keer na politieachtervolging in Willebroek: “Hij wilde een ritje maken met de auto van zijn broer” 

In Willebroek heeft een jonge chauffeur van 13 jaar een politiecontrole ontvlucht aan de Dendermondsesteenweg en tijdens de achtervolging crashte hij twee keer. De achtervolging eindigde aan de Denderlaan waar de auto tegen een bestelwagen crashte. De jongen was op pad met de auto van zijn broer. “Toen we de ouders en broer verwittigden konden zij het nieuws niet geloven, ook onze politiemensen schrokken van zijn jonge leeftijd”, vertelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande.